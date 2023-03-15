Фитнес и здоровье
11:15, 15 марта 2023
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Если вы отравились, то вряд ли узнаете чем. И вот почему

Это связано с микроорганизмами, которые вызывают болезнь

Некоторые вещества, неблагоприятные для кишечника, сразу же дают о себе знать. Но бывают и такие, которые находятся в кишечнике несколько часов или дней, прежде чем появятся симптомы отравления. В этом и заключается проблема.

Если вы отравились, то вряд ли узнаете чем. И вот почему

Фото: My Recipes

Дениз Монак, доктор философии, профессор микробиологии и иммунологии, говорит, что вредным микроорганизмам нужно время, чтобы распространиться по вашему кишечнику. Поэтому с диареей, тошнотой, рвотой вы столкнётесь далеко не сразу. Кроме того, если несколько человек съедят заражённую пищу, то не все из них в итоге заболеют. А те, кто заболеет, ощутят симптомы в разное время.

Время, когда вы столкнётесь с признаками отравления, зависит от большого количества факторов. В том числе от кишечных микробов отдельного человека, от того, какие ещё продукты человек ел, сколько патогенов он потреблял, насколько сильна его иммунная система.

Если вы отравились, то вряд ли узнаете чем. И вот почему

Giovanni Cancemi

Поэтому если вы подозреваете, что у вас пищевое отравление, то едва ли вы узнаете, из-за какого конкретно продукта оно возникло. Причина может заключаться и в сэндвиче, который вы съели на прошлой неделе, и в фруктовом соке, который выпили вчера.

При отравлении Монак рекомендует употреблять много воды и избегать продуктов, содержащих клетчатку. Большинство после отравления выздоравливают в течение нескольких дней. Но микробные патогены могут находиться в кишечнике ещё неделю или около того.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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