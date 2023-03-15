Если вы отравились, то вряд ли узнаете чем. И вот почему

Дениз Монак, доктор философии, профессор микробиологии и иммунологии, говорит, что вредным микроорганизмам нужно время, чтобы распространиться по вашему кишечнику. Поэтому с диареей, тошнотой, рвотой вы столкнётесь далеко не сразу. Кроме того, если несколько человек съедят заражённую пищу, то не все из них в итоге заболеют. А те, кто заболеет, ощутят симптомы в разное время.

Время, когда вы столкнётесь с признаками отравления, зависит от большого количества факторов. В том числе от кишечных микробов отдельного человека, от того, какие ещё продукты человек ел, сколько патогенов он потреблял, насколько сильна его иммунная система.