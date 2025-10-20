Есть рыбу оказалось полезнее, чем принимать рыбий жир

В последние годы эксперты всё чаще рекомендуют есть раз-два в неделю рыбу. И желательно жирную: лосося, скумбрию, селёдку, сардины. Примерно 85-100 г на порцию. Именно это советует Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Дело в том, что рыба - это не только омега-3 жирные кислоты, но и другие полезные вещества. То есть и белок, и йод, и селен, и пр.

Что касается капсул, то учёные обнаружили, что они подходят не всем. Действительно эффективными они могут быть в случае, если у человека повышен уровень триглицеридов и он уже принимает статины. Результаты одного исследования показали, что очищенный EPA 4 г/сут (icosapent ethyl) снизил на 25% риск по комбинированной СС-точке (связанной с сердечно-сосудистыми событиями) по сравнению с плацебо. В родственной же научной работе высокие дозы комбинации EPA+DHA эффекта не дали.