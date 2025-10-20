Есть рыбу оказалось полезнее, чем принимать рыбий жир

Есть рыбу оказалось полезнее, чем принимать рыбий жирНо не для всех
В последние годы эксперты всё чаще рекомендуют есть раз-два в неделю рыбу. И желательно жирную: лосося, скумбрию, селёдку, сардины. Примерно 85-100 г на порцию. Именно это советует Американская кардиологическая ассоциация (AHA).
Дело в том, что рыба - это не только омега-3 жирные кислоты, но и другие полезные вещества. То есть и белок, и йод, и селен, и пр.
Что касается капсул, то учёные обнаружили, что они подходят не всем. Действительно эффективными они могут быть в случае, если у человека повышен уровень триглицеридов и он уже принимает статины. Результаты одного исследования показали, что очищенный EPA 4 г/сут (icosapent ethyl) снизил на 25% риск по комбинированной СС-точке (связанной с сердечно-сосудистыми событиями) по сравнению с плацебо. В родственной же научной работе высокие дозы комбинации EPA+DHA эффекта не дали.
Кроме того, учёные обнаружили, что при увеличении дозы добавок омега-3 растёт риск развития фибрилляции предсердий. Этот результат более выражен на дозах >1 г/сут.
Согласно выводам Американской кардиологическое ассоциации, рецептурные омега-3 в дозе 4 г/сут могут снизить уровень триглицеридов примерно на 20-30%. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило также рецептурные омега-3 для лечения уровня триглицеридов выше 500 мг/дл.
Важно помнить ещё один факт. Омега-3 в качестве добавки заметно лучше всасываются с жирной пищей. А вот натощак - гораздо хуже.
Если же рыбу вы не любите или по какой-то причине не едите, то есть такой вариант, как масла микроводорослей. По данным одного небольшого исследования, биодоступность DHA (докозагексаеновой кислоты) из такого масла сопоставима с приготовленным лососем. Это очень поможет вегетарианцам и веганам.
