Эта боль в ноге только усилится в дальнейшем

Первый предупреждающий признак, что вы получили травму, - это боль с внешней стороны колена, в бедре или внизу ноги. Заметить боль вы можете сразу же после пробежки или занятий спортом.

К синдрому подвздошно-большеберцового тракта также может привести внезапное повышение уровня физической активности.

При боли лучше всего отдохнуть несколько дней или позаниматься другими видами физической активности, которые не усугубят травму. Например, плаванием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.