Эта болезнь может у вас появиться при плавании в открытых водоёмах. И о ней мало говорят

Эксперты отмечают, что от отёка лёгких страдают 1-2 % людей, которые плавают в открытых водоёмах. Правда, о подобных случаях обычно, скорее всего, не сообщают.

Однако у одной женщины в возрасте 50+ после плавания в гидрокостюме на расстояние 300 м появились симптомы отёка лёгких. В больнице выяснилось, что у неё учащённое дыхание. Благодаря рентгену была обнаружена в её легких жидкость. Также дальнейшие исследования показали, что жидкость проникла в сердечную мышцу, а это является признаком отёка миокарда. Все эти симптомы у женщины прошли в течение двух часов после прибытия в больницу.

Точно неизвестно, что конкретно вызывает отёк лёгких. Вероятно, связано это с повышением давления в лёгких вместе с сужением кровеносных сосудов в ответ на холод, а также с увеличением кровотока во время физической нагрузки.

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