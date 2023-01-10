Эта болезнь может у вас появиться при плавании в открытых водоёмах. И о ней мало говорят

Эта болезнь может у вас появиться при плавании в открытых водоёмах. И о ней мало говорятБудьте осторожны
При плавании в открытых водоёмах у вас может возникнуть отёк лёгких . Перед тем как идти купаться в реке или озере, важно знать о возможных рисках этого. Например, у вас может случиться отёк лёгких, а о подобных случаях говорят обычно мало.
Фото: Sarah Koch Natation
В новой статье, опубликованной в научном журнале BMJ Case Reports, врачи предупредили о том, что плавание в открытом водоёме может привести к отёку лёгких.
К факторам риска развития отёка лёгких относят: пожилой возраст, женский пол, повышенное кровяное давление, наличие болезней сердца ранее, холодная вода, плавание на большие расстояния.
Эксперты отмечают, что от отёка лёгких страдают 1-2 % людей, которые плавают в открытых водоёмах. Правда, о подобных случаях обычно, скорее всего, не сообщают.
Однако у одной женщины в возрасте 50+ после плавания в гидрокостюме на расстояние 300 м появились симптомы отёка лёгких. В больнице выяснилось, что у неё учащённое дыхание. Благодаря рентгену была обнаружена в её легких жидкость. Также дальнейшие исследования показали, что жидкость проникла в сердечную мышцу, а это является признаком отёка миокарда. Все эти симптомы у женщины прошли в течение двух часов после прибытия в больницу.
Точно неизвестно, что конкретно вызывает отёк лёгких. Вероятно, связано это с повышением давления в лёгких вместе с сужением кровеносных сосудов в ответ на холод, а также с увеличением кровотока во время физической нагрузки.
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