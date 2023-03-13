Фитнес и здоровье
18:33, 13 марта 2023
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Эта диета для похудения может повысить холестерин и привести к болезням сердца

Об этом говорится в одном научном исследовании

Недавно учёные обнаружили, что кетогенная диета на самом деле вредит организму. В частности, она негативно влияет на уровень холестерина в крови и может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Эта диета для похудения может повысить холестерин и привести к болезням сердца

Фото: Agamatrix

Кетогенная диета отличается тем, что в её состав входит много жиров. Это 70-80% рациона. Считается, что она помогает быстро сбросить вес, но в действительности она лишь вредит здоровью.

В исследовании, результаты которого были представлены на ежегодной научной сессии ACC, продемонстрировало, что диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров по сравнению со стандартной повышает почти в два раза риск развития болезней сердца.

Эта диета для похудения может повысить холестерин и привести к болезням сердца

Healthline

Кетодиета может включать в себя очень много насыщенных жиров и при этом мало растворимой клетчатки. И это плохо сказывается на уровне холестерина и аполипопротеина А. Для того чтобы избежать опасного повышения холестерина при такой диете, нужно сосредоточиться на других аспектах образа жизни. В частности, на регулярной физической активности, контроле количества порций, добавлении в рацион большего количества цельнозерновых.

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