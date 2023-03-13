Эта диета для похудения может повысить холестерин и привести к болезням сердца

Кетогенная диета отличается тем, что в её состав входит много жиров. Это 70-80% рациона. Считается, что она помогает быстро сбросить вес, но в действительности она лишь вредит здоровью.

В исследовании, результаты которого были представлены на ежегодной научной сессии ACC, продемонстрировало, что диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров по сравнению со стандартной повышает почти в два раза риск развития болезней сердца.