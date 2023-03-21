Эта диета поможет при похудении и диабете 2 типа

Образование гормона GLP-1 в организме происходит тогда, когда организм получает питательные вещества из пищи. Этот гормон сигнализирует о том, что вы поели, и готовит тело к перевариванию еды.

Секрецию GLP-1 могут запускать макроэлементы. Они включают простые сахара, пептиды и аминокислоты (получают из белков) и короткоцепочечные жирные кислоты (получают из жиров; также они вырабатываются бактериями в кишечнике).