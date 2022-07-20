Эта добавка укрепит кости, если вам уже за 50

Эта добавка укрепит кости, если вам уже за 50Об этом рассказала диетолог
Если в организме слишком мало витамина D, то кальций не может поддерживать нормальную массу и прочность костей. Вообще этот минерал необходим телу для роста костей. Специалисты отмечают, что после 51 года женщины в день должны получать 1200 миллиграммов кальция, мужчины - 1000 миллиграммов.
Как отмечает Аманда Лейн, диетолог и основатель Healthful Lane, витамин D помогает организму усваивать кальций. При этом с возрастом этого витамина становится меньше, так как человек проводит меньше времени на солнце. Взрослым людям в возрасте от 51 до 70 лет, по мнению эксперта, нужно получать как минимум 15 мкг витамина D в сутки.
Витамин D входит в состав лишь небольшого количества продуктов. Это говяжья печень, рыба, яйца (точнее, яичные желтки), грибы, которые подверглись воздействию ультрафиолета.
В качестве добавок витамин D встречается в виде витаминов D3 или D2. Научные исследования показывают, что эффективнее из этих двух всё-таки витамин D3.
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