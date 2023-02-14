Эта комбинация напитков смертельно опасна

Различные научные исследования показали, что при смешивании сока грейпфрута с тоником, который содержит хинин, получается напиток, который тоже вредит здоровью.

Medline Plus предупреждает, что нельзя пить грейпфрутовый сок с тоником людям, которые страдают нарушением сердечного ритма.

Кроме того, если вы принимаете лекарства, то не употребляйте вместе сок и грейпфрутовый сок. Дело в том, что такая комбинация может негативно взаимодействовать с препаратами.

Случаи, когда людей госпитализировали после употребления чрезмерного количества тоника с хинином и сока грейпфрута, уже встречались. Так было с 31-летним мужчиной. Он попал в больницу с особым типом нарушения сердечного ритма, из-за которого может внезапно остановиться сердце.

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