Эта комбинация напитков смертельно опасна

Эта комбинация напитков смертельно опаснаБудьте осторожны
Некоторые фрукты могут повысить риск возникновения побочных эффектов от пищевых добавок и напитков. Например, грейпфрут.
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Грейпфрут, как выяснили учёные, плохо взаимодействует с некоторыми лекарствами. В ходе некоторых исследований также обнаружилось, что грейпфрутовый сок в сочетании с тоником тоже может быть опасным для здоровья.
Главная проблема, связанная с грейпфрутом, заключается в том, что он ингибирует фермент CYP3A4. А этот фермент метаболизирует более 65% всех лекарств. Особенно важно обращать внимание на те препараты, которые назначают для снижения холестерина.
Healthline
Различные научные исследования показали, что при смешивании сока грейпфрута с тоником, который содержит хинин, получается напиток, который тоже вредит здоровью.
Medline Plus предупреждает, что нельзя пить грейпфрутовый сок с тоником людям, которые страдают нарушением сердечного ритма.
Кроме того, если вы принимаете лекарства, то не употребляйте вместе сок и грейпфрутовый сок. Дело в том, что такая комбинация может негативно взаимодействовать с препаратами.
Случаи, когда людей госпитализировали после употребления чрезмерного количества тоника с хинином и сока грейпфрута, уже встречались. Так было с 31-летним мужчиной. Он попал в больницу с особым типом нарушения сердечного ритма, из-за которого может внезапно остановиться сердце.
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