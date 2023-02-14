Фитнес и здоровье
19:52, 14 февраля 2023
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Эта комбинация напитков смертельно опасна

Будьте осторожны

Некоторые фрукты могут повысить риск возникновения побочных эффектов от пищевых добавок и напитков. Например, грейпфрут.

Эта комбинация напитков смертельно опасна

Фото: Pressed

Грейпфрут, как выяснили учёные, плохо взаимодействует с некоторыми лекарствами. В ходе некоторых исследований также обнаружилось, что грейпфрутовый сок в сочетании с тоником тоже может быть опасным для здоровья.

Главная проблема, связанная с грейпфрутом, заключается в том, что он ингибирует фермент CYP3A4. А этот фермент метаболизирует более 65% всех лекарств. Особенно важно обращать внимание на те препараты, которые назначают для снижения холестерина.

Эта комбинация напитков смертельно опасна

Healthline

Различные научные исследования показали, что при смешивании сока грейпфрута с тоником, который содержит хинин, получается напиток, который тоже вредит здоровью.

Medline Plus предупреждает, что нельзя пить грейпфрутовый сок с тоником людям, которые страдают нарушением сердечного ритма.

Кроме того, если вы принимаете лекарства, то не употребляйте вместе сок и грейпфрутовый сок. Дело в том, что такая комбинация может негативно взаимодействовать с препаратами.

Случаи, когда людей госпитализировали после употребления чрезмерного количества тоника с хинином и сока грейпфрута, уже встречались. Так было с 31-летним мужчиной. Он попал в больницу с особым типом нарушения сердечного ритма, из-за которого может внезапно остановиться сердце.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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