Эта пищевая привычка может ухудшить симптомы артрита

Диетолог и автор The Sports Nutrition Playbook Эми Гудсон говорит, что люди с артритом на самом деле живут с воспалением в организме. Поэтому важно обратить внимание на продукты, которые могут обострить этот процесс. Такая еда действительно существует.

Специалист отмечает, что такая пищевая привычка, как употребление обработанного или рафинированного сахара, может быть опасной при артрите. Этот сахар способен вызвать освобождение цитокинов, а эти вещества связаны с воспалением. Поэтому если вы будете есть подобные продукты регулярно, то у вас может ухудшиться состояние.