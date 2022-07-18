Эта пищевая привычка сокращает жизнь

Эта пищевая привычка сокращает жизньПостарайтесь отказаться от неё
Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в European Heart Journal, соление пищи может сказаться на вашем здоровье. Более того, из-за этой простой привычки вы можете прожить меньше на 1,5-2 года.
В этом исследовании участвовали более 500 тысяч человек, и оказалось, что те из них, кто добавлял в блюда соль, имели на 28 процентов больше шансов умереть рано. Кроме того, стало известно, что мужчины в возрасте до 50 лет, которые любили солить еду, жили в среднем на 1,5 года меньше, а женщины того же возраста - на 2,28 года меньше,
Если вы хотите сократить количество потребляемой соли в рационе, то диетолог Аманда Лейн советует есть меньше обработанных пищевых продуктов. Дело в том, что в их состав обычно входит много соли.
Также соль можно заменить цитрусовыми, яблочным, рисовым винным уксусом.
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