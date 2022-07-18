Эта пищевая привычка сокращает жизнь

Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в European Heart Journal, соление пищи может сказаться на вашем здоровье. Более того, из-за этой простой привычки вы можете прожить меньше на 1,5-2 года.

В этом исследовании участвовали более 500 тысяч человек, и оказалось, что те из них, кто добавлял в блюда соль, имели на 28 процентов больше шансов умереть рано. Кроме того, стало известно, что мужчины в возрасте до 50 лет, которые любили солить еду, жили в среднем на 1,5 года меньше, а женщины того же возраста - на 2,28 года меньше,