Эта привычка приведёт уровень сахара в крови в норму

Эта привычка приведёт уровень сахара в крови в нормуО ней рассказала диетолог
Магистр здравоохранения, доктор медицинских наук и зарегистрированный диетолог в Balance One Supplements Триста Бест отмечает, что есть одна пищевая привычка, которая поможет снизить сахар в крови. Заключается она в том, чтобы получать достаточно растворимой клетчатки.
Растворимая клетчатка помогает поддерживать рост веществ в кишечнике, которые отвечают за контроль уровня сахара в крови. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, рацион, в который входят продукты с высоким содержанием клетчатки, способствует увеличению количества короткоцепочечных жирных кислот (недостаток этих кислот приводит к диабету второго типа) и регуляции сахара в крови у диабетиков.
Помимо этого, растворимая клетчатка может замедлить всасывание сахара в кровь. Благодаря этому у человека не будет резких скачков глюкозы в крови.
Растворимая клетчатка содержится во многих продуктах. Среди них, например, бобовые (обычная фасоль, чёрная, лимская), сладкий картофель, брюссельская капуста, брокколи, морковь, авокадо, абрикосы.
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