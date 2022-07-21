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Эта привычка приведёт уровень сахара в крови в норму

О ней рассказала диетолог
Высокий уровень сахара в крови нередко может быть связан с диабетом второго типа. Кроме того, на повышение уровня глюкозы в организме может влиять питание. Поэтому так важно правильно выбирать продукты, которые вы будете есть в течение дня.
Эта привычка приведёт уровень сахара в крови в норму

Магистр здравоохранения, доктор медицинских наук и зарегистрированный диетолог в Balance One Supplements Триста Бест отмечает, что есть одна пищевая привычка, которая поможет снизить сахар в крови. Заключается она в том, чтобы получать достаточно растворимой клетчатки.

Растворимая клетчатка помогает поддерживать рост веществ в кишечнике, которые отвечают за контроль уровня сахара в крови. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, рацион, в который входят продукты с высоким содержанием клетчатки, способствует увеличению количества короткоцепочечных жирных кислот (недостаток этих кислот приводит к диабету второго типа) и регуляции сахара в крови у диабетиков.

Эта привычка приведёт уровень сахара в крови в норму

Помимо этого, растворимая клетчатка может замедлить всасывание сахара в кровь. Благодаря этому у человека не будет резких скачков глюкозы в крови.

Растворимая клетчатка содержится во многих продуктах. Среди них, например, бобовые (обычная фасоль, чёрная, лимская), сладкий картофель, брюссельская капуста, брокколи, морковь, авокадо, абрикосы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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