Эта привычка приведёт уровень сахара в крови в норму

Магистр здравоохранения, доктор медицинских наук и зарегистрированный диетолог в Balance One Supplements Триста Бест отмечает, что есть одна пищевая привычка, которая поможет снизить сахар в крови. Заключается она в том, чтобы получать достаточно растворимой клетчатки.

Растворимая клетчатка помогает поддерживать рост веществ в кишечнике, которые отвечают за контроль уровня сахара в крови. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, рацион, в который входят продукты с высоким содержанием клетчатки, способствует увеличению количества короткоцепочечных жирных кислот (недостаток этих кислот приводит к диабету второго типа) и регуляции сахара в крови у диабетиков.