Эти 10 продуктов мешают вам ясно мыслить

Ультраобработанные продукты. В них обычно много сахара, вредных жиров и натрия. Часто также в их состав входят искусственные консерванты, красители и ароматизаторы. Исследования показывают, что существует связь между потреблением ультраобработанных продуктов и снижением когнитивных функций.

Пищевые добавки. К их числу относятся искусственные подсластители (аспартам), глутамат натрия и пр.

Алкоголь. Последствия употребления алкогольных напитков могут ощущаться ещё в течение нескольких дней после вечеринки.

Конфеты. Часто в них много сахара, и это может привести к скачкам уровня сахара в крови.

Жареная еда. Как правило, в такой еде содержится много вредных жиров и соли и мало питательных веществ. При регулярном её употреблении в организме усилится воспаление, что может привести к «затуманиванию» сознания.