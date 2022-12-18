Эти 10 продуктов уберегут от проблем с лёгкими

Эти 10 продуктов уберегут от проблем с лёгкимиИмейте их в виду
В зимний период лёгкие человека особенно уязвимы перед бактериями и вирусами. Чтобы защитить их от развития респираторных болезней, нужно регулярно есть определённые продукты.
Фото: National Institutes of Health
Медики и другие специалисты отмечают, что некоторые продукты положительно сказываются на здоровье лёгких. Всего таких продуктов - десять.
Грейпфрут. Вероятность развития рака респираторной системы можно снизить, если в неделю есть по 1-4 плода грейпфрута.
Бразильский орех. В нём много витамина Е и селена, которые защищают от рака лёгких.
Лук. В состав этого продукта входят антиоксиданты. Данные вещества очищают лёгкие от вредных веществ, которые накапливаются там из-за курения.
Чистая родниковая вода. В день нужно выпивать 10 чашек такой воды.
Морковный сок. Его полезно употреблять ежедневно в качестве перекуса.
Имбирь. В нём есть антиоксиданты, очищающие лёгкие курильщиков. Также этот продукт избавляет от слизи, которая возникает из-за молочных продуктов, сои, пшеницы.
Травяной чай. Он тоже очищает организм от ядовитых веществ, которые накапливаются из-за курения.
Сок из клюквы. Рекомендуется перед отходом ко сну употреблять 400 мл клюквенного сока. Кроме того, клюква борется с бактериями, которые вызывают в лёгких инфекции.
Ананасовый сок. Специалисты советуют выпивать по 300 мл свежего сока.
Горячая вода с лимонным соком. Для этого перед завтраком нужно выжать сок из двух лимонов в горячую воду и употребить этот напиток.
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