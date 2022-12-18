Фитнес и здоровье
14:29, 18 декабря 2022
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Эти 10 продуктов уберегут от проблем с лёгкими

Имейте их в виду

В зимний период лёгкие человека особенно уязвимы перед бактериями и вирусами. Чтобы защитить их от развития респираторных болезней, нужно регулярно есть определённые продукты.

Эти 10 продуктов уберегут от проблем с лёгкими

Фото: National Institutes of Health

Медики и другие специалисты отмечают, что некоторые продукты положительно сказываются на здоровье лёгких. Всего таких продуктов - десять.

  1. Грейпфрут. Вероятность развития рака респираторной системы можно снизить, если в неделю есть по 1-4 плода грейпфрута.

  2. Бразильский орех. В нём много витамина Е и селена, которые защищают от рака лёгких.

  3. Лук. В состав этого продукта входят антиоксиданты. Данные вещества очищают лёгкие от вредных веществ, которые накапливаются там из-за курения.

  4. Чистая родниковая вода. В день нужно выпивать 10 чашек такой воды.

  5. Морковный сок. Его полезно употреблять ежедневно в качестве перекуса.

Эти 10 продуктов уберегут от проблем с лёгкими

  1. Имбирь. В нём есть антиоксиданты, очищающие лёгкие курильщиков. Также этот продукт избавляет от слизи, которая возникает из-за молочных продуктов, сои, пшеницы.

  2. Травяной чай. Он тоже очищает организм от ядовитых веществ, которые накапливаются из-за курения.

  3. Сок из клюквы. Рекомендуется перед отходом ко сну употреблять 400 мл клюквенного сока. Кроме того, клюква борется с бактериями, которые вызывают в лёгких инфекции.

  4. Ананасовый сок. Специалисты советуют выпивать по 300 мл свежего сока.

  5. Горячая вода с лимонным соком. Для этого перед завтраком нужно выжать сок из двух лимонов в горячую воду и употребить этот напиток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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