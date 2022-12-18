Эти 10 продуктов уберегут от проблем с лёгкими

Имбирь. В нём есть антиоксиданты, очищающие лёгкие курильщиков. Также этот продукт избавляет от слизи, которая возникает из-за молочных продуктов, сои, пшеницы.

Травяной чай. Он тоже очищает организм от ядовитых веществ, которые накапливаются из-за курения.

Сок из клюквы. Рекомендуется перед отходом ко сну употреблять 400 мл клюквенного сока. Кроме того, клюква борется с бактериями, которые вызывают в лёгких инфекции.

Ананасовый сок. Специалисты советуют выпивать по 300 мл свежего сока.