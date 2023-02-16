Эти белковые продукты помогут похудеть после 40 лет

Эти белковые продукты помогут похудеть после 40 летВсего таких продуктов пять
Менять свой рацион может быть тяжело. Однако при снижении веса важно потреблять правильные продукты. Вот несколько вариантов такой пищи.
Фото: The Indian Express
Медицинский центр Тафтса отмечает, что с возрастом прибавка в весе с каждым годом может быть вполне нормальной. Связано это с тем, что со временем скорость обмена веществ снижается, а ещё теряется мышечная масса.
Похудеть в 40+ лет поможет протеин, то есть белок. Вот откуда вы его можете получить.
Яйца. В них много белка и полезных жиров. Согласно научным исследованиям, при употреблении яиц вы будете чувствовать сытость в течение более длительного времени.
Бобы. Отличными источниками белка, полезных углеводов, а также клетчатки считаются фасоль и бобовые (нут, чечевица).
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Морепродукты. В них содержится полезный белок. Ешьте форель, лосося, моллюсков.
Семена и орехи. В их состав входят минералы, полезные жиры, клетчатка.
Соя. При похудении полезно есть тофу, темпе.
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