Эти белковые продукты помогут похудеть после 40 лет

Медицинский центр Тафтса отмечает, что с возрастом прибавка в весе с каждым годом может быть вполне нормальной. Связано это с тем, что со временем скорость обмена веществ снижается, а ещё теряется мышечная масса.

Похудеть в 40+ лет поможет протеин, то есть белок. Вот откуда вы его можете получить.