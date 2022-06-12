Эти четыре добавки сохранят молодость вашей кожи надолго

Эти четыре добавки сохранят молодость вашей кожи надолгоИ сделают её увлажнённой
Увлажнение улучшает внешний вид кожи. Благодаря этому на ней даже не будут так сильно заметны морщины. Помочь в увлажнении может не только крем, но и различные питательные вещества.
Новое научное исследование показало, что есть четыре добавки, которые помогают поддерживать кожу в увлажнённом состоянии. Это процианидин, керамиды, коллаген, гиалуронан. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Frontiers in Nutrition.
В ходе обзора 66 научных работ учёные пришли к выводу, что наиболее эффективными для увлажнения кожи являются четыре добавки. Правда, при этом на результаты анализа могли повлиять и другие факторы: к примеру, исследователи являлись сотрудниками корпораций, которые поставляли эти добавки.
При этом консультант по питанию в Kathy Siegel Nutrition Кэти Сигел отмечает, что лучше для улучшения внешнего вида кожи обратить внимание на продукты, богатые питательными веществами. Лиза Янг из Медицинского экспертного совета добавляет, что нужно употреблять здоровую пищу, не допускать обезвоживания, не забывать о правилах гигиены кожи.
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