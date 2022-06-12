Эти четыре добавки сохранят молодость вашей кожи надолго

В ходе обзора 66 научных работ учёные пришли к выводу, что наиболее эффективными для увлажнения кожи являются четыре добавки. Правда, при этом на результаты анализа могли повлиять и другие факторы: к примеру, исследователи являлись сотрудниками корпораций, которые поставляли эти добавки.

При этом консультант по питанию в Kathy Siegel Nutrition Кэти Сигел отмечает, что лучше для улучшения внешнего вида кожи обратить внимание на продукты, богатые питательными веществами. Лиза Янг из Медицинского экспертного совета добавляет, что нужно употреблять здоровую пищу, не допускать обезвоживания, не забывать о правилах гигиены кожи.

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