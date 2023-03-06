Эти четыре напитка и продукта могут вам мешать заснуть

Эти четыре напитка и продукта могут вам мешать заснутьПостарайтесь от них отказаться вечером
Майя Гарсия, редактор журнала о сне и матрасах Como Un Tronco, перечислила четыре напитка и продукта, которые помогут нарушить сон.
Фото: Azumio
Если вы хотите спать хорошо, то обязательно следите за потреблением кофеина, алкоголя, сахара и жиров. И вот почему это так важно.
Кофеин и кофе. Известно, что кофеин является естественным стимулятором и возбуждающим средством. Он воздействует на центральную нервную систему, делает человека бодрым и энергичным. В исследовании, опубликованном в Risk Assessment and Healthcare Policy, описывается, как кофеин может нарушить сон. В дневное время потребление кофеина приводит к снижению уровня 6-сульфатоксимелатонина во время следующей ночи. Из-за этого сон может не приходить.
Жирная пища. Считается, что жирная пища тяжело переваривается, в целом вызывает дискомфорт и мешает спать. В исследованиях Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) отмечается, что из-за ужина с высоким содержанием жиров у участников был менее глубокий и спокойный сон, также они чаще просыпались ночью и больше ворочались.
The Hill
Алкоголь. Он негативно влияет на фазу глубокого и быстрого сна. Общее качество сна у человека тоже ухудшается из-за уменьшения продолжительности фазы медленного сна и изменения продолжительности быстрого сна.
Сахар. По словам представителей Американской академии медицины сна, при потреблении в больших количествах сахара и углеводов без сахара и клетчатки люди чаще просыпаются по ночам.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.