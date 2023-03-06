Эти четыре напитка и продукта могут вам мешать заснуть

Кофеин и кофе. Известно, что кофеин является естественным стимулятором и возбуждающим средством. Он воздействует на центральную нервную систему, делает человека бодрым и энергичным. В исследовании, опубликованном в Risk Assessment and Healthcare Policy, описывается, как кофеин может нарушить сон. В дневное время потребление кофеина приводит к снижению уровня 6-сульфатоксимелатонина во время следующей ночи. Из-за этого сон может не приходить.