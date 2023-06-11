Эти три напитка только усугубят беспокойство

Доктор Нерина Рамлахан, специалист-нейрофизиолог, рассказала изданию Express.co.uk о напитках, которые нужно употреблять как можно реже тем, кто страдает от тревоги. Прежде всего, это кофе. Всё потому, что в его состав входит кофеин, который в избытке может вызвать беспокойство.

При слишком большом количестве кофеина у человека повышается давление, учащается пульс и дыхание. Типичный период полураспада кофеина составляет примерно 5 часов, хотя люди в целом имеют разную чувствительность к кофеину. Другими словами, эффект от кофе может сохраняться в течение 5 часов.