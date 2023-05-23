Эти четыре продукта и напитка избавят от вздутия живота

Если вы страдаете от вздутия живота уже больше трёх недель, то обязательно обратитесь с этой проблемой к врачу. При этом существуют продукты и напитки, которые помогут избавиться от симптомов вздутия. Их назвала Джемма Стюарт, владелица компании Gutsy Health Co.

Вода. Он поможет очистить организм, предотвратить переедание, а также лучше переваривать пищу. В то же время обезвоживание приводит к запорам, из-за которых часто возникает вздутие.

Ферментированные продукты и напитки. Среди них - чайный гриб, кимчи, домашние кефиры, ферментированная пища. Всё это улучшает пищеварение, поддерживает работу полезных бактерий.