Эти четыре продукта мешают вам похудеть в 40 лет

Ультраобработанные продукты. Из-за этих продуктов вы можете свести на нет все свои попытки снизить вес. Также ультраобработанные продукты могут способствовать развитию болезней сердца, сахарному диабету, скачкам сахара в крови. Как отмечает Академия питания и диетологии, это могут быть крекеры, картофельные чипсы, фастфуд, блюда быстрого приготовления и др. Вместо них нужно отдавать предпочтение цельным продуктам вроде фруктов, овощей, бобов, рыбы, орехов.