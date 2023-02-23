Эти четыре продукта мешают вам похудеть в 40 лет

Эти четыре продукта мешают вам похудеть в 40 летПостарайтесь от них отказаться
С возрастом у человека обмен веществ замедляется, поэтому и набрать вес становится проще. И вот какие продукты могут препятствовать похудению в возрасте 40+.
Фото: Live Science
Консультант по питанию Лиза Р. Янг перечислила продукты, которые будут мешать худеть в возрасте 40 лет. Исключите их из рациона как можно скорее.
Ультраобработанные продукты. Из-за этих продуктов вы можете свести на нет все свои попытки снизить вес. Также ультраобработанные продукты могут способствовать развитию болезней сердца, сахарному диабету, скачкам сахара в крови. Как отмечает Академия питания и диетологии, это могут быть крекеры, картофельные чипсы, фастфуд, блюда быстрого приготовления и др. Вместо них нужно отдавать предпочтение цельным продуктам вроде фруктов, овощей, бобов, рыбы, орехов.
Продукты с низким содержанием клетчатки. Дело в том, что при похудении клетчатка просто необходима. А среди продуктов, где содержится совсем мало клетчатки, специалисты выделяют рафинированный белый хлеб, белые макароны, фарину, сухие хлопья, твёрдый сыр, молоко, суп-пюре, сырой салат, огурцы.
Shutterstock
Обработанное мясо. В таком мясе много насыщенных жиров, а эти жиры рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Также известно, что подобное мясо может привести к воспалению в организме, а это будет способствовать набору веса. Из более здоровых альтернатив обработанному мясу можно выделить нежирное мясо: индейка или куриная грудка.
Соки. В их составе - очень много сахара. К тому же в них нет клетчатки. Вместо сока лучше выбирайте свежие фрукты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.