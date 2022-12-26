Эти четыре продукта помогут при воспалении суставов и артрите

Учёные из Университета Восточной Англии пришли к выводу, что брокколи способны сыграть ключевую роль в борьбе с остеоартритом. Стало это известно после проведения экспериментов на мышах. Но ещё нужно доказать, что то же самое работает и на людях.

В ходе другого исследования выяснилось, что при воспалении в суставах помогает вишня. Всё дело в том, что у этого продукта - антиоксидантные и противовоспалительные свойства благодаря входящим в его состав антоцианам.