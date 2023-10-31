Эти четыре продукта укрепят иммунную систему осенью

Среди продуктов, богатых клетчаткой, специалист выделила четыре: авокадо, овёс, малина, чёрная фасоль. В день рекомендуется получать 30 г клетчатки.

Что касается перекуса между завтраком и обедом, то Керри предложила йогурт. Он содержит много пробиотиков. Также пробиотики можно получить из ферментированных солёных огурцов, кефира, чайного гриба, кимчи, хлеба на закваске, некоторых видов сыра.

Необходимы организму и пребиотики. Они действуют как питательные вещества для полезных бактерий в кишечнике. Из пребиотических суперпродуктов можно назвать лук, чеснок, незрелые бананы, артишоки, цельный овёс, яблоки, корень цикория, зелень одуванчика, спаржа, льняное семя.

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