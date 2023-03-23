Эти четыре занятия повысят вашу выносливость с возрастом

Мышечную выносливость вы можете повысить, если будете заниматься силовыми тренировками и поднимать небольшой вес, но со значительным количеством повторений. Что касается кардиореспираторной выносливости, то для неё нужно выполнять упражнения, связанные с сердечно-сосудистой системой.

В целом лучший способ повысить выносливость - это заставлять себя заниматься чем-либо всё дольше и дольше.

Если у вас есть всего пять минут свободного времени, то вы можете потратить их на следующие занятия, помогающие развивать выносливость.