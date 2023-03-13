Эти два изменения в походке говорят о проблемах с печенью

Эти два изменения в походке говорят о проблемах с печеньюПроверьте себя
У людей с прогрессирующей жировой болезнью печени нередко возникают симптомы, схожие с симптомами болезни Паркинсона. Вот на что вы должны обращать внимание.
Фото: Insight State
Жировая болезнь печени может возникнуть из-за употребления алкоголя, приёма лекарств и образования тромбов. Однако у большинства людей она развивается из-за неправильного питания. Неалкогольная жировая болезнь печени уже сейчас встречается у значительной части населения. В самом начале её симптомы проявляются слабо, поэтому многие даже не подозревают, что у них эта болезнь.
По мере прогрессирования болезни печени у человека может измениться походка.
Atlantic Gastroenterology
При нарушении работы печени могут измениться многие аспекты организма человека. В том числе его поведение, настроение, речь, сон, особенности походки.
Как отмечает Liver Trust, эти два симптома указывают на то, что печень изо всех сил пытается работать. Это склонность к падению и шатающаяся походка. Доказывает это Неврологическое обследование, проведённое в 2016 году. Но в отличие от болезни Паркинсона при болезни печени симптомы быстро прогрессируют и рано начинают появляться нарушения осанки и походки.
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