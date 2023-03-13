Эти два изменения в походке говорят о проблемах с печенью

Жировая болезнь печени может возникнуть из-за употребления алкоголя, приёма лекарств и образования тромбов. Однако у большинства людей она развивается из-за неправильного питания. Неалкогольная жировая болезнь печени уже сейчас встречается у значительной части населения. В самом начале её симптомы проявляются слабо, поэтому многие даже не подозревают, что у них эта болезнь.

По мере прогрессирования болезни печени у человека может измениться походка.