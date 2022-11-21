Эти два признака в ногах могут предсказать инсульт

Американская ассоциация неврологических хирургов отмечает, что общие признаки транзиторной ишемической атаки исчезают в течение 20 минут. Среди таких симптомов есть два, которые связаны с состоянием ног.

Человек ощущает после ТИА онемение или потерю силы ног. Из типичных признаков такого состояния - временные трудности с собственной речью либо пониманием речи других, потеря зрения либо снижение его чёткости в одном глазу, онемение руки/ноги либо потеря силы в них. Данные симптомы обычно проходят менее чем за 10-20 минут.

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