Эти две специи помогут вам сбросить вес

Учёные обнаружили, что корица повышает чувствительность к инсулину, снижает резистентность к инсулину, улучшает метаболизм глюкозы. Правда, эти эффекты могут зависеть от дозы, продолжительности употребления и индивидуальной реакции человека на корицу.

За счёт стабилизации уровня сахара в крови специи помогут предотвратить всплески и падения уровня энергии, снизить тягу к сладкой пище и потенциально способствовать контролю веса.

В ходе исследования, опубликованного в журнале Clinical Nutrition в 2020 году, выяснилось, что при употреблении до 2 г корицы в день можно снизить жировую массу, массу тела и индекс массы тела.

В другом исследовании, которое было опубликовано в Международном журнале молекулярной науки в 2022 году, говорится, что кукумин (входящий в состав куркумы) обладает противовоспалительным действием и улучшает метаболизм жиров.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.