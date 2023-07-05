Эти две специи помогут вам сбросить вес

Эти две специи помогут вам сбросить весИ это доказано наукой
Избыточный вес, как известно, может повысить вероятность развития диабета 2 типа, болезней сердца, жировой дистрофии печени. Поэтому важно всё-таки искать эффективные способы похудения. Например, помочь в этом могут определённые специи.
Аббас Канани, фармацевт интернет-аптеки Chemist Click, посоветовал для снижения веса в сочетании со здоровой диетой употреблять куркуму и корицу. Эти специи могут помочь сбросить лишние килограммы.
Учёные обнаружили, что корица повышает чувствительность к инсулину, снижает резистентность к инсулину, улучшает метаболизм глюкозы. Правда, эти эффекты могут зависеть от дозы, продолжительности употребления и индивидуальной реакции человека на корицу.
За счёт стабилизации уровня сахара в крови специи помогут предотвратить всплески и падения уровня энергии, снизить тягу к сладкой пище и потенциально способствовать контролю веса.
В ходе исследования, опубликованного в журнале Clinical Nutrition в 2020 году, выяснилось, что при употреблении до 2 г корицы в день можно снизить жировую массу, массу тела и индекс массы тела.
В другом исследовании, которое было опубликовано в Международном журнале молекулярной науки в 2022 году, говорится, что кукумин (входящий в состав куркумы) обладает противовоспалительным действием и улучшает метаболизм жиров.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.