Эти комнатные растения ядовиты для детей

Эти комнатные растения ядовиты для детейБудьте начеку
Листья некоторых растений ни в коем случае не должны попадать в рот детям. Перечислили эти растения специалисты.
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Некоторые комнатные растения опасным тем, что могут вызвать у ребёнка ожоги глаз или кожи. Поэтому будьте внимательны и следите за тем, чем занимаются ваши дети.
Одно из самых опасных растений - это диффенбахия. Если пожевать часть его стебля, то можно временно утратить способность говорить из-за отёка рта и горла. А воздействие сока этого растения приводит к раздражению глаз, носа, кожи. Среди других токсичных растений можно выделить каладиум, цветок фламинго (Anthurium), растение швейцарского сыра (Monstera), мирную лилию (Spathiphyllum), растение ZZ (Zamioculcas zamiifolia), филодендрон и потос (Epipremnum).
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В состав амариллиса и родственных ему растений входит ликорин. Это токсичное вещество может вызвать боли в животе, тошноту, рвоту, диарею.
Безопасными для детей вариантами комнатных растений считаются паукообразные растения (Chlorophytum comosum), африканские фиалки (Saintpaulia), бостонские папоротники (Nephrolepis exaltata), рождественский кактус (Schlumbergera), восковые растения (Hoya), салонные пальмы (Chamaedorea elegans), растения-радиаторы (Peperomia), молитвенные растения (Maranta leuconeura), детские слёзы (Soleirolia soleirolii).
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