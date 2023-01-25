Эти комнатные растения ядовиты для детей

Некоторые комнатные растения опасным тем, что могут вызвать у ребёнка ожоги глаз или кожи. Поэтому будьте внимательны и следите за тем, чем занимаются ваши дети.

Одно из самых опасных растений - это диффенбахия. Если пожевать часть его стебля, то можно временно утратить способность говорить из-за отёка рта и горла. А воздействие сока этого растения приводит к раздражению глаз, носа, кожи. Среди других токсичных растений можно выделить каладиум, цветок фламинго (Anthurium), растение швейцарского сыра (Monstera), мирную лилию (Spathiphyllum), растение ZZ (Zamioculcas zamiifolia), филодендрон и потос (Epipremnum).