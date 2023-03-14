Эти напитки повысят кровяное давление

Эти напитки повысят кровяное давлениеПостарайтесь их избегать, если у вас гипертония
Если артериальное давление у вас выше 140/90 мм рт. ст., то оно может навредить здоровью. В частности, при таком давлении повышается риск возникновения сердечного приступа и инсульта. Усугубить положение могут и некоторые напитки.
Фото: Everyday Health
Специалисты из Национальной службы здравоохранения отмечают, что люди с гипертонией должны быть особенно осторожны с определёнными напитками.
Например, с чаем. В день рекомендуется выпивать только пару чашек чая. И ещё важно, чтобы в течение дня организм получал жидкость не только из чая.
Другим напитком, которого гипертоникам лучше употреблять как можно меньше, является кофе. Если в течение дня вы пьёте четыре и более чашек кофе, то у вас может повыситься кровяное давление.
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Что касается холодных напитков, то людям, страдающим от повышенного артериального давления, лучше отказаться от колы и энергетиков.
Причина, по которой все перечисленные напитки вредят гипертоникам, заключается в кофеине. Это вещество входит в состав чая, кофе, энергетиков и колы. Доктор Франсиско Лопес-Хименес отметил, что кофеин может вызвать кратковременное, но резкое повышение давления даже у здоровых людей.
Наконец, к артериальное давление может повыситься из-за алкоголя. В неделю специалисты рекомендуют употреблять не более 14 единиц алкоголя, а в день - не более четырёх единиц. При этом хотя бы два дня в неделю пить спиртное вообще нельзя. Одна единица алкоголя эквивалентна 1/2 пинты пива стандартной крепости, 2/3 небольшого бокала вина либо одной небольшой порции крепких напитков в пабе.
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