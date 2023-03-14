Эти напитки повысят кровяное давление

Специалисты из Национальной службы здравоохранения отмечают, что люди с гипертонией должны быть особенно осторожны с определёнными напитками.

Например, с чаем. В день рекомендуется выпивать только пару чашек чая. И ещё важно, чтобы в течение дня организм получал жидкость не только из чая.

Другим напитком, которого гипертоникам лучше употреблять как можно меньше, является кофе. Если в течение дня вы пьёте четыре и более чашек кофе, то у вас может повыситься кровяное давление.