Эти натуральные средства помогут вам быстрее уснуть

Прежде всего, по словам доктора Санджив Котаре, эксперту по сну и детского невролога из Детского медицинского центра Коэна в Квинсе (США), чтобы улучшить сон, нужно постоянно спать определённое количество часов. Взрослым рекомендуется ложиться спать в 10-11 вечера и просыпаться в 7 утра. Так они будут спать 7-8 часов в сутки. Подростки же должны уделять сну 8-9 часов в день. Придерживаться этого графика сна нужно и в выходные, и в будни.

Кроме того, во второй половине дня лучше вообще не спать. Но если вам очень хочется подремать, то ограничьте это время 20 минутами.

Поздно вечером нужно отключить перед сном яркие источники света. Так не будет подавляться производство мелатонина в организме. Регулировать количество этого гормона, влияющего на сон, помогают тусклый жёлтый свет поздним вечером и яркий свет - по утрам.

В спальне должно быть темно и прохладно. Расслабиться перед сном может помочь также тёплый душ.