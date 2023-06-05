Эти небольшие изменения в распорядке дня помогут вам почувствовать себя лучше

Но есть и одна проблема. Она заключается в том, что мы не всегда можем предугадать, какие эмоции будем в итоге испытывать. Кроме того, мы склонны переоценивать влияние на наше эмоциональное состояние различных драматических событий. К примеру, нам кажется, что мы будем долго радоваться выигрышу в лотерею, но на деле это продлится совсем недолго.

В то же время люди склонны недооценивать влияние повседневных повторяющихся действий на внутреннее состояние. Вполне возможно, что изменение маршрута по дороге на работу может вам поднять настроение. К тому же специалисты отмечают, что 10 минут физической активности в день могут сделать счастливее.

Ещё один эффективный способ поднять настроение - высыпаться. Результаты недавнего исследования, в котором участвовали более 20 тысяч человек, показали, что недосып всего на один час (до 7-9 часов) связан с повышением риска возникновения нервозности и чувства безнадёжности на 60-80%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.