Эти полезные для сердца продукты снизят холестерин

Овёс и ячмень. Оба они содержат растворимую клетчатку, которая препятствует усвоению организмом холестерина. Попробуйте заменить обычный завтрак кашей.

Фасоль и бобовые. Они снижают показатели «плохого» холестерина.

Фрукты и овощи. В них много клетчатки, помогающей контролировать холестерин. Из фруктов специалист порекомендовал есть груши, апельсины, лимоны, яблоки, сливы, авокадо, из овощей - брокколи.

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