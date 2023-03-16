Эти признаки во время еды указывают на дефицит железа

Железо нужно нашему организму, чтобы он мог создавать белок гемоглобин. Этот белок содержится в красных кровяных тельцах (эритроцитах), благодаря котором тело обеспечивается кислородом. Если железа будет недостаточно, то эритроциты становятся меньше и переносят уже меньше кислорода.

На ранних стадиях недостаток железа может никак не проявляться. Связано это с тем, что организм может использовать запасы железа из печени и мышц. Но когда эти запасы истощаются, у человека развивается анемия.