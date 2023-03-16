Фитнес и здоровье
15:01, 16 марта 2023
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Эти признаки во время еды указывают на дефицит железа

И если его не лечить, то он приведёт к серьёзным осложнениям

Иногда даже при тщательном обдумывании рациона человеку всё равно может не хватать каких-то элементов. Например, железа. Этот минерал содержится в красном мясе и других продуктах.

Эти признаки во время еды указывают на дефицит железа

Фото: Proactive Health

Железо нужно нашему организму, чтобы он мог создавать белок гемоглобин. Этот белок содержится в красных кровяных тельцах (эритроцитах), благодаря котором тело обеспечивается кислородом. Если железа будет недостаточно, то эритроциты становятся меньше и переносят уже меньше кислорода.

На ранних стадиях недостаток железа может никак не проявляться. Связано это с тем, что организм может использовать запасы железа из печени и мышц. Но когда эти запасы истощаются, у человека развивается анемия.

Эти признаки во время еды указывают на дефицит железа

Fox News

По словам специалистов из Национальной службы здравоохранения, есть четыре признака дефицита железа, которые проявляются во время приёма пищи. Это трудности с глотанием, боль в языке, изменение вкусов, желание есть несъедобные товары (мыло, мел и т.п.).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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