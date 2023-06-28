Фитнес и здоровье
22:18, 28 июня 2023
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Эти проблемы с речью укажут на неизлечимую болезнь

Хотя на них можно даже не обратить внимание

Многие из нас знают основные признаки деменции. И самый распространённый симптом этой болезни - ухудшение памяти. Но это не всё.

Специалист-невролог отмечает, что при деменции проблемы с речью могут появиться задолго до значительного ухудшения памяти. Когда человек иногда забывает какое-то слово, то это нормально при старении. Но если подобное случается регулярно, то стоит насторожиться.

Эти проблемы с речью укажут на неизлечимую болезнь
Sabine van Erp

Доктор Ариф Далви из медицинского центра Делрея подчеркнул, что трудности с подбором нужных слов, неправильное построение предложения или сложности с выражением мыслей могут возникнуть задолго до того, как память станет сильно ухудшаться.

Врач также отметил, что на ранних стадиях старческого слабоумия могут возникнуть проблемы с ощущением пространства и направления.

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