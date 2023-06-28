Эти проблемы с речью укажут на неизлечимую болезнь

Доктор Ариф Далви из медицинского центра Делрея подчеркнул, что трудности с подбором нужных слов, неправильное построение предложения или сложности с выражением мыслей могут возникнуть задолго до того, как память станет сильно ухудшаться.

Врач также отметил, что на ранних стадиях старческого слабоумия могут возникнуть проблемы с ощущением пространства и направления.

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