Эти проблемы со здоровьем у вас появятся из-за слишком жёсткой воды

Энди Эллис, эксперт по ванным комнатам из SteamShowerStore, объяснил, что длительное воздействие на организм жёсткой воды может быть опасным. Прежде всего, это приводит к зуду кожи, проблемам с желудком, сухости волос.

Зудящая кожа. Если вы заметили, что ваша кожа чешется после купания, это может быть связано с составом воды. Дело в том, что минералы в воде вымывают с тела натуральные масла, делая кожу сухой и вызывая зуд.