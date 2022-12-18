Эти продукты быстрее всего избавят от запаха чеснока

Эти продукты быстрее всего избавят от запаха чеснокаСъешьте их после чесночных блюд
Чеснок - полезный для здоровья продукт. Однако его запах может раздражать и отталкивать, а избавиться от него не так-то просто. Но существуют продукты, помогающие быстро нейтрализовать этот запах.
Фото: New Health Advisor
Благодаря употреблению чеснока вы можете укрепить иммунитет, улучшить состояние кишечника, остановить распространение раковых клеток и многое другое. Но его запах - очень сильный и остаётся во рту и на руках на долгое время.
К счастью, некоторые продукты помогают быстро избавиться от неприятного запаха чеснока. Это яблоко, мята и салат-латук. Съешьте хотя бы один из этих продуктов, чтобы нейтрализовать запах.
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