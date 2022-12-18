Эти продукты быстрее всего избавят от запаха чеснока

К счастью, некоторые продукты помогают быстро избавиться от неприятного запаха чеснока. Это яблоко, мята и салат-латук. Съешьте хотя бы один из этих продуктов, чтобы нейтрализовать запах.

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