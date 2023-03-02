Эти продукты на завтрак защитят ваше сердце

Эти продукты на завтрак защитят ваше сердцеДобавьте их в свой ежедневный рацион
Завтрак является самым важным из всех приёмов пищи за день. От него зависит здоровье всего организма, включая сердечно-сосудистую систему. Вот какие продукты вам помогут поддержать работу сердца.
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Если вы хотите улучшить работу сердца, то ешьте на завтрак следующие виды продуктов.
Натуральные овсяные хлопья без сахара. Благодаря овсянке вы насытите организм на несколько часов вперёд и у вас не будет опасных для здоровья скачков сахара в крови и подъёмов и спадов энергии. Кроме того, в овсяных хлопьях есть клетчатка, которая снижает уровень холестерина, снижает риск развития болезней сердца. Также овсянка содержит полезные для сердца витамины и минералы.
Орехи, миндаль, жирная морская рыба, авокадо. Кроме клетчатки, в них можно найти омега-3 жирные кислоты, которые тоже полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. К примеру, вы можете добавлять миндаль, орехи в йогурт, авокадо - к творогу, каше, йогурту.
Молочные продукты. Подойдут из них не все. Лучше всего выбирать полужирный творог и натуральный йогурт.
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- Другие продукты, защищающие сердце. Это бобовые (подойдёт на завтрак паштет из фасоли либо хумус из нута), помидоры и бананы (в них много калия), зелёный чай (содержит антиоксиданты), ягоды (в них тоже большое количество антиоксидантов), оливки, оливковое масло, другие масла холодного отжима.
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