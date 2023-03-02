Эти продукты на завтрак защитят ваше сердце

Натуральные овсяные хлопья без сахара. Благодаря овсянке вы насытите организм на несколько часов вперёд и у вас не будет опасных для здоровья скачков сахара в крови и подъёмов и спадов энергии. Кроме того, в овсяных хлопьях есть клетчатка, которая снижает уровень холестерина, снижает риск развития болезней сердца. Также овсянка содержит полезные для сердца витамины и минералы.