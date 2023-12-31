Эти продукты обязательно нужно есть в 2024 году

Эти продукты обязательно нужно есть в 2024 годуДобавьте их в свой ежедневный рацион
Диетологи перечислили продукты, которые обязательно нужно есть в новом году . Хотите почувствовать себя энергичнее, снизить уровень холестерина, уровень сахара в крови, поддержать здоровый вес или укрепить иммунитет в наступающем году? Тогда старайтесь как можно чаще есть эту пищу.
Фасоль. Добавление одной-двух порций бобовых каждый день существенно повлияет на ваше здоровье, так как вы получите железо, магний и фолиевую кислоту. Кроме того, научно доказано, что регулярное употребление бобовых помогает лучше контролировать уровень глюкозы, снижает уровень холестерина в крови.
Овёс. Он богат растворимой клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина, вероятность развития болезней сердца, стабилизировать уровень сахара в крови.
Орехи. Их можно назвать отличным источником белка и клетчатки. Один обзор показал, что увеличение потребления орехов всего на 0,5 порции в день привело к снижению у людей показателей ожирения и увеличения веса в течение 20−24 лет.
Водоросли. Морские водоросли — хороший источник различных витаминов, минералов, белков, клетчатки, калорий. При этом они низкокалорийны и содержат мало жиров.
Ягоды. Они отличаются большим количеством антиоксидантов, витамина С, клетчатки. Некоторые исследования показали, что всего одна чашка ягод благотворно влияет на исполнительную функцию (на рабочую память, планирование, решение проблем, контроль внимания, мыслей и поведения) у детей и молодёжи.
Кале. Известно, что ежедневное употребление капусты и других зелёных листовых овощей может снизить вероятность развития деменции.
Тунец. Ешьте жирную рыбу (лосось, тунец и пр.) дважды в неделю, чтобы улучшить память, сохранить остроту зрения и снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Кресс-салат. В его состав входит множество растительных соединений, в том числе фенэтилизотиоцианат. Считается, что это вещество может обладать противораковыми свойствами.
Йогурт. Обзор 2020 года показал, что рацион с высоким содержанием кисломолочных продуктов (таких как йогурт) связан с более высоким риском развития диабета 2 типа, рака груди и толстой кишки, с более здоровым весом и улучшением здоровья сердца, костей, желудочно-кишечного тракта.
Вода. Иногда причина вялости и истощения кроется в обезвоживании. Вода помогает поддерживать температуру тела, электролитный баланс, избавляет организм от отходов.
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