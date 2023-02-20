Фитнес и здоровье
19:23, 20 февраля 2023
1 мин.

Эти продукты ошибочно считают вредными

На самом деле они могут поддержать здоровье

Существует очень много разных мифов, связанных с едой. Например, многие уверены, что яйца, кофе и растительное масло только вредят организму. Но это совсем не так.

Эти продукты ошибочно считают вредными

Фото: Health

Многие из нас верят, что картошка или яйца вредят организму. Но в действительности это всего лишь миф. Вот какие продукты на самом деле полезны для здоровья.

  1. Кофе. Сам по себе этот напиток не вредит, а может быть даже полезным для пищеварения. Но перебарщивать с ним не стоит: в это случае он и правда может плохо сказаться на здоровье.

  2. Яйца. Каких-то определённых исследований, которые бы показывали, что яйца приводят к негативным последствиям для здоровья, не существует. Да, если вы будете постоянно есть жареные яйца или приправленные майонезом, то это навредит, то с варёными яйцами совсем другая история.

Эти продукты ошибочно считают вредными

Pixabay

  1. Растительное масло. Речь идёт о рапсовом масле. И оно - это и правда достойная замена другим жирам. Хотя, конечно, лучше употреблять его в умеренных количествах.

  2. Сладости. Речь идёт в этом случае о тёмном шоколаде. Он может обеспечить организм множеством питательных веществ.

  3. Картофель. Если не учитывать жирную картошку фри, то как часть сбалансированного рациона этот продукт очень хорош.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров