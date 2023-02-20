Эти продукты ошибочно считают вредными

Эти продукты ошибочно считают вреднымиНа самом деле они могут поддержать здоровье
Существует очень много разных мифов, связанных с едой. Например, многие уверены, что яйца, кофе и растительное масло только вредят организму. Но это совсем не так.
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Многие из нас верят, что картошка или яйца вредят организму. Но в действительности это всего лишь миф. Вот какие продукты на самом деле полезны для здоровья.
Кофе. Сам по себе этот напиток не вредит, а может быть даже полезным для пищеварения. Но перебарщивать с ним не стоит: в это случае он и правда может плохо сказаться на здоровье.
Яйца. Каких-то определённых исследований, которые бы показывали, что яйца приводят к негативным последствиям для здоровья, не существует. Да, если вы будете постоянно есть жареные яйца или приправленные майонезом, то это навредит, то с варёными яйцами совсем другая история.
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Растительное масло. Речь идёт о рапсовом масле. И оно - это и правда достойная замена другим жирам. Хотя, конечно, лучше употреблять его в умеренных количествах.
Сладости. Речь идёт в этом случае о тёмном шоколаде. Он может обеспечить организм множеством питательных веществ.
Картофель. Если не учитывать жирную картошку фри, то как часть сбалансированного рациона этот продукт очень хорош.
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