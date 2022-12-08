Эти продукты только усугубят проблемы с кишечником

Эти продукты только усугубят проблемы с кишечникомЛучше откажитесь от них совсем
Понять, что с кишечником не всё в порядке, можно по разным признакам. Например, по вздутию живота, газам, диарее, запорам, кишечному рефлюксу. Если вы при переваривании пищи испытываете дискомфорт, то есть несколько продуктов, которых вам лучше избегать.
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При расстройстве желудка важно следить за питанием. И вот от какой пищи вам лучше при проблемах с кишечником отказаться.
Чипсы. В них много простых углеводов, а значит, они будут быстро проходить через пищеварительный тракт и вызывать газообразование, вздутие живота. Кроме того, чипсы - это жареный продукт, а такая пища приводит к изжоге.
Жвачка без сахара. Она вредит кишечнику, так как многие виды жевательных резинок без сахара изготавливаются из сахарных спиртов. Эти спирты не усваиваются полностью организмом, поэтому могут способствовать появлению расстройства пищеварения. Подобные спирты также входят в состав леденцов без сахара, протеиновых батончиков и т.п.
Конфеты. Научные исследования доказывают, что добавленный сахар может усилить воспалительные процессы в кишечнике. Это может привести к нарушению обмена веществ и нарушению баланса полезных бактерий в кишечнике. Лучше замените сладкий десерт на фрукты.
Капуста. Данный овощ вызывает расстройство пищеварения. Среди симптомов этого состояния выделяют спазмы, газы, вздутие живота. Связано это с тем, что в состав крестоцветных овощей входит сахар раффиноза, который приводит к газообразованию.
Фасоль. Она тоже содержит раффинозу. Поэтому после её употребления вы можете столкнуться с газообразованием. А ещё фасоль может вызвать боль в животе и вздутие живота. Из-за большого количества клетчатки этот продукт способен усугубить проблемы с кишечником.
Острый соус. Из-за соединения капсаицина вы можете столкнуться со спазмами желудка и с кислотным рефлюксом.
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