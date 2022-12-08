Эти продукты только усугубят проблемы с кишечником

При расстройстве желудка важно следить за питанием. И вот от какой пищи вам лучше при проблемах с кишечником отказаться.

Чипсы. В них много простых углеводов, а значит, они будут быстро проходить через пищеварительный тракт и вызывать газообразование, вздутие живота. Кроме того, чипсы - это жареный продукт, а такая пища приводит к изжоге.

Жвачка без сахара. Она вредит кишечнику, так как многие виды жевательных резинок без сахара изготавливаются из сахарных спиртов. Эти спирты не усваиваются полностью организмом, поэтому могут способствовать появлению расстройства пищеварения. Подобные спирты также входят в состав леденцов без сахара, протеиновых батончиков и т.п.