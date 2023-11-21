Эти пять добавок помогут вам при длительной простуде

Эти пять добавок помогут вам при длительной простудеИ это всё - натуральные средства
Результаты исследования Лондонского университета Королевы Марии показали, что некоторые люди могут сталкиваться с длительной простудой. Это состояние возникает иногда после гриппа, простуды, пневмонии.
Одно недавнее исследование учёных из Лондонского университета Королевы Марии показало, что типичными симптомами длительной простуды являются: кашель, боль в животе и диарея, если они не проходят более четырёх недель после первоначальной инфекции. Но есть натуральные добавки, которые помогут вам исправить положение.
Пеларгония. Экстракт пеларгонии вы можете купить в форме таблеток или жидкости. Исследования доказывают, что он помогает облегчить симптомы вирусных респираторных инфекций, в том числе простуду, кашель, заложенность носа, насморк, боль в горле.
Чеснок. Чеснок содержит мощные активные сероорганические вещества. В том числе и аллицин, обладающий противовирусными, антибактериальными и иммуностимулирующими свойствами. Одно недавнее научное исследование показало, что сераорганические компоненты чеснока защищают от простуды и других вирусных инфекций.
Витамин D. В ходе недавнего исследования, опубликованного в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise, выяснилось, что при ежедневном приёме этого витамина уменьшается тяжесть и продолжительность простудных заболеваний.
Бузина. Ягоды этого растения обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, а также содержат защитные антиоксиданты. Исследования демонстрируют, что бузина полезна при гриппе и простуде.
Имбирь. Он содержит активные ингредиенты, включая гингеролы. Эти вещества отличаются согревающим и противовоспалительным действием. Кроме того, в статье из Journal of Traditional Chinese Medical Sciences говорится, что свежий имбирь оказывает мощное противовирусное действие против респираторно-синцитиального вируса человека и риновируса.
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