Эти пять добавок помогут вам при длительной простуде

Одно недавнее исследование учёных из Лондонского университета Королевы Марии показало, что типичными симптомами длительной простуды являются: кашель, боль в животе и диарея, если они не проходят более четырёх недель после первоначальной инфекции. Но есть натуральные добавки, которые помогут вам исправить положение.

Пеларгония. Экстракт пеларгонии вы можете купить в форме таблеток или жидкости. Исследования доказывают, что он помогает облегчить симптомы вирусных респираторных инфекций, в том числе простуду, кашель, заложенность носа, насморк, боль в горле.

Чеснок. Чеснок содержит мощные активные сероорганические вещества. В том числе и аллицин, обладающий противовирусными, антибактериальными и иммуностимулирующими свойствами. Одно недавнее научное исследование показало, что сераорганические компоненты чеснока защищают от простуды и других вирусных инфекций.

Витамин D. В ходе недавнего исследования, опубликованного в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise, выяснилось, что при ежедневном приёме этого витамина уменьшается тяжесть и продолжительность простудных заболеваний.