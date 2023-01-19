Эти пять ежедневных привычек помогут вам похудеть

Ограничить количество добавленного сахара. Его много в соке, газировках, энергетиках, подслащённом кофе, сладостях, протеиновых батончиках, ароматизированных йогуртах и других продуктах в упаковке. Женщинам рекомендуется в день потреблять меньше 24 г добавленного сахара в день, мужчинам - менее 36 г.

Пить воду, особенно перед приёмом пищи. Научные данные показывают, что при потреблении достаточного количества воды вы ускорите обмен веществ, подавите аппетит, улучшите тренировки, получите энергию. В ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые выпивали примерно стакан воды перед приёмом пищи, меньше ели и чувствовали себя более сытыми.