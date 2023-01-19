Эти пять ежедневных привычек помогут вам похудеть

Эти пять ежедневных привычек помогут вам похудетьВозьмите их на заметку
Если вам не нравится свой вес, то, вероятно, пришло время немного изменить распорядок дня. Пять небольших привычек помогут в этом.
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Эксперт по питанию, писатель и владелец Melissa Mitri Nutrition Мелисса Митри перечислила ежедневные привычки, которых довольно просто придерживаться, но которые помогут вам быстрее сбросить вес.
Есть больше белка на завтрак. Существует множество исследований, доказывающих эффективность такого метода похудения. Согласно научной работе, опубликованной в Американском журнале клинического питания, диеты, содержащие много белка, действительно помогают бороться с ожирением.
Пить меньше алкоголя. В спиртных напитках содержатся пустые калории и сахар. А они могут способствовать развитию вздутия живота и выбору вредной пищи.
Ограничить количество добавленного сахара. Его много в соке, газировках, энергетиках, подслащённом кофе, сладостях, протеиновых батончиках, ароматизированных йогуртах и других продуктах в упаковке. Женщинам рекомендуется в день потреблять меньше 24 г добавленного сахара в день, мужчинам - менее 36 г.
Пить воду, особенно перед приёмом пищи. Научные данные показывают, что при потреблении достаточного количества воды вы ускорите обмен веществ, подавите аппетит, улучшите тренировки, получите энергию. В ходе одного исследования выяснилось, что люди, которые выпивали примерно стакан воды перед приёмом пищи, меньше ели и чувствовали себя более сытыми.
Следить за привычками питания и за физической активностью. Это поможет вам понять, что конкретно вы делаете правильно, а что - нет.
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