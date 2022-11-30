Эти пять недорогих продуктов укрепят ваш иммунитет

Некоторые продукты не только отличаются приятным вкусом, но и помогают укрепить иммунную систему. Вот что вам лучше всего есть в холодное время года.

Цитрусовые. Грейпфруты, мандарины, апельсины, клементины поддерживают иммунитет, поскольку содержат много витамина С. Брокколи. В данном овоще содержится большое количество клетчатки, антиоксидантов, витаминов А, С, Е. Причём важно готовить его на пару или есть в сыром виде (только не забудьте перед этим тщательно вымыть).