Эти пять недорогих продуктов укрепят ваш иммунитет

Эти пять недорогих продуктов укрепят ваш иммунитетДобавьте их в свой рацион
В зимнее время важно иметь крепкий иммунитет. А помогут вам в этом определённые продукты.
Фото: BBC Good Food
Некоторые продукты не только отличаются приятным вкусом, но и помогают укрепить иммунную систему. Вот что вам лучше всего есть в холодное время года.
Цитрусовые. Грейпфруты, мандарины, апельсины, клементины поддерживают иммунитет, поскольку содержат много витамина С.
Брокколи. В данном овоще содержится большое количество клетчатки, антиоксидантов, витаминов А, С, Е. Причём важно готовить его на пару или есть в сыром виде (только не забудьте перед этим тщательно вымыть).
Чеснок. В нём вы найдёте аллицин. За счёт этого чеснок снижает вероятность развития простуды и облегчает её симптомы.
Имбирь. Противовоспалительный эффект этого продукта обеспечивается благодаря гингеролу, входящему в его состав. А ещё имбирный чай отлично снимает боль в горле, сам же имбирь - избавляет от тошноты.
Курятина. В курином мясе много витамина В6, который важен для образования новых красных кровяных телец. Кроме того, в курятине содержится большое количество белка.
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