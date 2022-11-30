Фитнес и здоровье
20:47, 30 ноября 2022
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Эти пять недорогих продуктов укрепят ваш иммунитет

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В зимнее время важно иметь крепкий иммунитет. А помогут вам в этом определённые продукты.

Эти пять недорогих продуктов укрепят ваш иммунитет

Фото: BBC Good Food

Некоторые продукты не только отличаются приятным вкусом, но и помогают укрепить иммунную систему. Вот что вам лучше всего есть в холодное время года.

  1. Цитрусовые. Грейпфруты, мандарины, апельсины, клементины поддерживают иммунитет, поскольку содержат много витамина С.

  2. Брокколи. В данном овоще содержится большое количество клетчатки, антиоксидантов, витаминов А, С, Е. Причём важно готовить его на пару или есть в сыром виде (только не забудьте перед этим тщательно вымыть).

Эти пять недорогих продуктов укрепят ваш иммунитет

  1. Чеснок. В нём вы найдёте аллицин. За счёт этого чеснок снижает вероятность развития простуды и облегчает её симптомы.

  2. Имбирь. Противовоспалительный эффект этого продукта обеспечивается благодаря гингеролу, входящему в его состав. А ещё имбирный чай отлично снимает боль в горле, сам же имбирь - избавляет от тошноты.

  3. Курятина. В курином мясе много витамина В6, который важен для образования новых красных кровяных телец. Кроме того, в курятине содержится большое количество белка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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