Эти пять продуктов нельзя есть сразу же после покупки

Если вы купите эти пять продуктов, то не употребляйте их ни в коем случае сразу же. Им в любом случае потребуется время, чтобы стать безопасными для здоровья.

Светло-зелёные авокадо. Они должны будут несколько дней пролежать дома, прежде чем им можно будет разрезать. Поэтому если вы хотите перекусить прямо сейчас, то такие авокадо - не лучший выбор. Замороженное мясо. Говяжий фарш может размораживаться в течение 12 часов. Если вы сильно спешите, то лучше покупать небольшие куски мяса.