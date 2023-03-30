Эти пять продуктов сделают вас здоровыми, сытыми и энергичными

Полезным перекусом считается и авокадо. Этот фрукт содержит ряд питательных веществ, в том числе каротиноиды, мононенасыщенные жиры, калий, клетчатку. Все перечисленные продукты связаны с более низкой вероятностью развития хронических заболеваний.

Авокадо станет очень вкусным, если посыпать его солью или полить соком лайма.

Кроме того, полезно каждый день употреблять овощи. Специалисты рекомендуют в день съедать как минимум пять порций разных овощей и фруктов.

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