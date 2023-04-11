Эти пять продуктов снизят риск развития старческого слабоумия на 20%

В ходе одного исследования, опубликованного в Американском журнале клинического питания, выяснилось, что сочетание витаминов группы В и омега-3 может эффективно защищать мозг. Оказалось, что эти добавки предотвращают на 73% уменьшение объёма мозга.

Один из учёных, принимавших участие в этом исследовании, Дэвид Смит, рассказал, как продукты могут помочь поддержать здоровье мозга. Специалист предположил, что полезными для профилактики деменции будут молочные продукты, субпродукты, рыба, зелень, крахмалистые овощи.