Эти пять упражнений помогут быстро сбросить пару килограммов

Хотите быстро избавиться от пары килограммов? Тогда каждый день выполняйте эти пять упражнений. Каждое упражнение нужно делать в течение 30 секунд, затем отдохнуть 15 секунд и приступить к следующему. После того как выполните все упражнения, отдохните 1 минуту и повторите всё в три-пять подходов.

Воздушные приседания. Это основное упражнение, которое подходит всем. Можно даже сделать его ещё сложнее, превратив в приседания с прыжком. Сначала расставьте ноги на ширине плеч, а затем приседайте, пока бёдра не окажутся параллельны полу или ниже. После этого вернитесь в исходное положение. Отжимания. Если просто отжиматься вам ещё тяжело, то вы можете положить при их выполнении руки на ящик, скамью или диван. Держите корпус в напряжении на протяжении всего упражнения и не давайте бёдрам провисать.