Эти пять вещей перед завтраком помогут вам похудеть

Пить много воды . Согласно научным исследованием, при употреблении большого количества воды ускоряется обмен веществ. Это позволяет быстрее сбросить вес. Первым делом даже можно с утра выпивать стакан воды.

Практиковать внимательность к себе. Это можно делать при помощи йоги, записи мыслей или ежедневных целей, медитации. Подобные практики настраивают на успех в похудении на весь день.