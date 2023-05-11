Эти пятна на коже указывают, что у вас диабет

Обычно пятна возникают у людей с диабетом на голени. Чаще всего они они красного, розового или коричневого цвета. Они выглядят как маленькие пятна на коже. Иногда они могут иметь вид шрамов или углублений. Часто подобные признаки принимают за пигментные пятна.

Чаще всего такие пятна появляются у пожилых и у людей, которые долгое время страдают диабетом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.