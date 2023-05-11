Эти пятна на коже указывают, что у вас диабет

Эти пятна на коже указывают, что у вас диабетПроверьте себя
Диабет - это хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. Существует два типа диабета. В обоих случаях пациентам нужно скорректировать определённым образом своё питание.
Есть несколько наиболее распространённых симптомов сахарного диабета. Это частое мочеиспускание и чувство жажды.
Но есть также признак диабета, который проявляется на коже. Это дермопатия, то есть пятна на коже.
Обычно пятна возникают у людей с диабетом на голени. Чаще всего они они красного, розового или коричневого цвета. Они выглядят как маленькие пятна на коже. Иногда они могут иметь вид шрамов или углублений. Часто подобные признаки принимают за пигментные пятна.
Чаще всего такие пятна появляются у пожилых и у людей, которые долгое время страдают диабетом.
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