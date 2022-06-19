Эти разновидности боли означают, что у вас рак кишечника

Эксперты отмечают, что при раке кишечника выживаемость равняется 91 процент. Правда, это относится к случаям, когда он диагностируется не слишком поздно. Определить, что у вас развивается рак, можно по нескольким разновидностям боли в животе.

Первый признак рака кишечника - это боль в животе вместе с изменениями в опорожнении кишечника. При этом пациенты могут ощущать вздутие живота, боль при метеоризме, ощущение распирания живота и/или спазмы.

Учёные в научной работе, выводы которой были опубликованы в журнале American Journal of Gastroenterology, обозначили, какие симптомы чаще всего встречаются у людей с колоректальным раком. Оказалось, что это боль в животе (52 %), кровотечение из прямой кишки (58 %), изменения в частоте и характере стула (51 %). Многие пациенты также страдали от скрытого кровотечения (77 %) и анемии (57 %).