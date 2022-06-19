Эти разновидности боли означают, что у вас рак кишечника

Эти разновидности боли означают, что у вас рак кишечникаВажно вовремя обратить на них внимание
Эксперты отмечают, что при раке кишечника выживаемость равняется 91 процент. Правда, это относится к случаям, когда он диагностируется не слишком поздно. Определить, что у вас развивается рак, можно по нескольким разновидностям боли в животе.
Первый признак рака кишечника - это боль в животе вместе с изменениями в опорожнении кишечника. При этом пациенты могут ощущать вздутие живота, боль при метеоризме, ощущение распирания живота и/или спазмы.
Учёные в научной работе, выводы которой были опубликованы в журнале American Journal of Gastroenterology, обозначили, какие симптомы чаще всего встречаются у людей с колоректальным раком. Оказалось, что это боль в животе (52 %), кровотечение из прямой кишки (58 %), изменения в частоте и характере стула (51 %). Многие пациенты также страдали от скрытого кровотечения (77 %) и анемии (57 %).
Временами пациенты с раком говорят о том, что боль в животе у них начинает отдавать в поясницу. Это тоже один из признаков рака желудка и прямой кишки.
Специалисты Prime Health Denver добавляют, что при раке толстой кишки человек может ощущать урчание в животе. Если к этому добавляется тошнота, изжога, диарея, кровь в кале, повышенный метеоризм, необъяснимое снижение веса, то нужно срочно обратиться к специалисту.
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