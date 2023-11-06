Эти семь мифов и фактов о глютене вам нужно знать

Вот какие утверждения о глютене являются мифами, а какие - правдой.

Миф: продукты, содержащие глютен, вредны для здоровья. Людям с целиакией и с непереносимостью глютена без целиакии отказ от глютена действительно может помочь. Но для всех остальных подобные продукты будут очень полезны. К примеру, рожь и ячмень дают организму клетчатку, витамины и минералы.

Факт: употребление глютена добавляет в рацион больше белка. Глютен - это белок. Он содержится в таких продуктах, как пшеница, рожь, ячмень и тритикале.

Миф: употребление глютена приводит к увеличению веса. При похудении важно именно качество еды. То есть лучше замените продукты, содержащие глютен и пустые калории, на цельную и богатую питательными веществами пищу. Сам же глютен к набору лишних килограммов не приводит.