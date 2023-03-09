Эти семь овощей замедлят старение и уменьшат воспаление

Эксперты-диетологи перечислили овощи, которые лучше всего помогают справиться с воспалением и замедлить старение.

Морковь. В ней в любом виде содержится много питательных веществ. Входит в состав моркови бета-каротин, который нужен для образования витамина А. При этом известно, что витамин А поддерживает состояние кожи и костей, особенно с возрастом, имеет противовоспалительный эффект.

Болгарский перец. Это универсальный овощ, который вы можете есть в свежем виде или добавить в какое-то блюдо. Богат такой перец витаминами А и С, которые считаются натуральными антиоксидантами. Благодаря высокому уровню антиоксидантов болгарский перец обладает противовоспалительными свойствами.