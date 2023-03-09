Фитнес и здоровье
15:40, 09 марта 2023
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Эти семь овощей замедлят старение и уменьшат воспаление

Обязательно добавьте их в свой рацион

Воспаление в организме со временем может стать хроническим. И в этом случае у вас могут развиться болезни сердца, артрит, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера, некоторые разновидности рака. Кроме того, хроническое воспаление способно ускорить процесс старения. Помешать этому могут определённые продукты.

Эти семь овощей замедлят старение и уменьшат воспаление

Фото: Scripps

Эксперты-диетологи перечислили овощи, которые лучше всего помогают справиться с воспалением и замедлить старение.

  1. Морковь. В ней в любом виде содержится много питательных веществ. Входит в состав моркови бета-каротин, который нужен для образования витамина А. При этом известно, что витамин А поддерживает состояние кожи и костей, особенно с возрастом, имеет противовоспалительный эффект.

  2. Болгарский перец. Это универсальный овощ, который вы можете есть в свежем виде или добавить в какое-то блюдо. Богат такой перец витаминами А и С, которые считаются натуральными антиоксидантами. Благодаря высокому уровню антиоксидантов болгарский перец обладает противовоспалительными свойствами.

  3. Брокколи. В исследовании, опубликованном в Clinical Nutrition, отмечается, что ростки брокколи могут снижать маркеры воспаления - С-реактивные белки. В этой капусте много естественных антиоксидантов сульфурофанов, а также кальция, клетчатки, воды.

Эти семь овощей замедлят старение и уменьшат воспаление

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  1. Картофель. Известно, что белый картофель уменьшает воспаление, снижает кровяное давление и уровень холестерина. Исследования показывают, что снизить уровень воспаления и боль, в особенности у людей с ревматоидным артритом, может калий. Положительно влияет на воспаление также клетчатка.

  2. Листовая зелень. Это шпинат, руккола, капуста, салат ромен и мангольд. Благодаря им ваш организм получит множество антиоксидантов и полифенолов.

  3. Чеснок. В состав чеснока входят серосодержащие вещества, которые отличаются противовоспалительными свойствами. В отчёте, опубликованном в Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry, говорится, что данные соединения могут укреплять иммунитет и препятствовать росту некоторых раковых опухолей.

  4. Лук. Прежде всего, в нём содержится много калия, который уменьшает воспаление. Также в луке есть антиоксидант кверцетин, и он тоже снижает воспалительные маркеры, положительно влияет на иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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